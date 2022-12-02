Игрок сборной Франции рассказал о странной фобии Дембеле

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле боится кошек. Об этом рассказал его партнер по сборной Рандаль Коло Муани.

«Дембеле боится кошек.

Если кошки гуляют рядом, когда мы едим, Усман пугается, что всех немного смешит», – сказал игрок «Айнтрахта».

Дембеле провел три матча на ЧМ-2022.

В игре с Австралий он отдал результативную передачу.

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