Посол РФ в Катаре оценил идею перехода сборной России в Азию

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин поделился мнением о возможном уходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я читал, но не совсем понимаю, что это даст нам. Мы, может быть, сможем играть в азиатском турнире – не самом сильном, на фоне Африки и Латинской Америки, но на чемпионат мира мы же все равно не попадем?

Если бы это давало возможность через Азию попасть на следующее мировое первенство, то это было бы вариантом решения проблемы. Да и сборная хоть как-то сможет играть.

В азиатском регионе страны занимают нейтральную позицию, к антироссийским санкциям страны не присоединялись, за исключением Японии, Южной Кореи и Сингапура с Австралией.

В целом не думаю, что будет по отношению к России такая же реакция, как среди стран, входящих в УЕФА», – сказал Догадкин.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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