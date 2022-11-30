Канчельскис: «Думаю, ФИФА не пустит нас в Азию. РФС должен работать, а не кроссворды разгадывать»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«ФИФА будет принимать решение – можно РФС в Азиатскую Конфедерацию или нет. Думаю, что они нас не пустят туда.

Конечно, попытаться надо, но думаю, что ничего не выйдет, это будет крайне сложно.

Вообще нужно стараться остаться в УЕФА, мы всю жизнь играли там. Нам не надо метаться туда-сюда, а нужно пытаться остаться в Европе.

Но для этого надо делать какие-то усилия, ездить и общаться с международными федерациями, а не сидеть в РФС и разгадывать кроссворды.

Конечно, если мы не будем играть официальные матчи, то наша сборная будет деградировать, но, чтобы этого не было, повторюсь, Российский футбольный союз должен работать», – сказал Канчельскис.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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