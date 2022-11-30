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  • Канчельскис: «Думаю, ФИФА не пустит нас в Азию. РФС должен работать, а не кроссворды разгадывать»

Канчельскис: «Думаю, ФИФА не пустит нас в Азию. РФС должен работать, а не кроссворды разгадывать»

30 ноября 2022, 05:32
4

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«ФИФА будет принимать решение – можно РФС в Азиатскую Конфедерацию или нет. Думаю, что они нас не пустят туда.

Конечно, попытаться надо, но думаю, что ничего не выйдет, это будет крайне сложно.

Вообще нужно стараться остаться в УЕФА, мы всю жизнь играли там. Нам не надо метаться туда-сюда, а нужно пытаться остаться в Европе.

Но для этого надо делать какие-то усилия, ездить и общаться с международными федерациями, а не сидеть в РФС и разгадывать кроссворды.

Конечно, если мы не будем играть официальные матчи, то наша сборная будет деградировать, но, чтобы этого не было, повторюсь, Российский футбольный союз должен работать», – сказал Канчельскис.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Азия Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Sanloko
1669783949
И как же РФС должен заработать, чтобы вернуться в УЕФА? Тут хоть обработайся, это ничего не даст, решает всё политика, а здесь у нас полный провал.
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Давид59
1669785266
Работать? Это как? Во время СВО принимают решения не руководство РФС. Работать надо тому, кто принимает решения.
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Garrincha58
1669786958
одни балаболы в стране что в спорте что в политике что в бизнесе поэтому так и живём ни шатко ни валко
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nemolod
1669791940
Не зря есть хорошая поговорка- хуже нет ,чем ждать и догонять! Пока ждем и надеемся,что вернут на турниры? Не ждите-УЕФА четко указала на дверь! А будете дальше ждать - ФИФА тоже укажет на дверь! (А пока время идет, а членские взносы исправно платятся и немалые)
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