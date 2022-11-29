«В UFC он бы не затерялся». Круговой назвал лучшего бойца среди игроков «Зенита»

Не кисло свиноте по рылами нестучали пацаны! Парочке прямо в пяточок зарядили ))) Правда это не поможет - сви нья всё равно не сможет понять человека...
Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о драке с футболистами «Спартака».
– Кто начал драку?
– «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.
– Многие предъявляют претензии судье, что он упустил нить...
– Были моменты, когда фолили спартаковские, и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.
– Где ты был в драке?
– Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты.
– Кто лучший боец ММА в «Зените»?
– Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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