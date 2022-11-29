Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «В UFC он бы не затерялся». Круговой назвал лучшего бойца среди игроков «Зенита»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о драке с футболистами «Спартака».

    – Кто начал драку?

    – «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

    – Многие предъявляют претензии судье, что он упустил нить...

    – Были моменты, когда фолили спартаковские, и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.

    – Где ты был в драке?

    – Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты.

    – Кто лучший боец ММА в «Зените»?

    – Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В Госдуме предложили наказать игроков «Зенита» и «Спартака» общественными работами 7
    Президент Медиалиги оценил драку футболистов «Зенита» и «Спартака» 1
    Круговой: «С момента ухода Дзюбы батьки в раздевалке «Зенита» нет» 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1408

      Mariner 1 час назад

      Не кисло свиноте по рылами нестучали пацаны! Парочке прямо в пяточок зарядили ))) Правда это не поможет - сви нья всё равно не сможет понять человека...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +801

      Спартач80 > Mariner 45 минут назад

      Правда настучали вам,но вы же дефффки зенитовские,вы это не признаёте,ибо стыдно вам=))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      Номэд > Спартач80 41 минуту назад

      Он дальтоник. Не различает цвета. Там в хари только помойные и получали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      Спартач80 1 час назад

      Дефффки зенитовские,получили люлей-теперь кулаками машут,после драки.Их болельщицы такие-же=))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12281

      Алексей З 1 час назад

      Этого бойца отмудохали не хило. Он , кстати , это заслужил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1394

      вальтер79 1 час назад

      колумбиец одним словом там у них с детства учат выживанию

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11