«В UFC он бы не затерялся». Круговой назвал лучшего бойца среди игроков «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о драке с футболистами «Спартака».

– Кто начал драку?

– «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

– Многие предъявляют претензии судье, что он упустил нить...

– Были моменты, когда фолили спартаковские, и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.

– Где ты был в драке?

– Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты.

– Кто лучший боец ММА в «Зените»?

– Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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