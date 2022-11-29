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  • Португалия спорит с ФИФА из-за первого гола Уругваю: просит переписать его на Роналду, но против этого техника

Португалия спорит с ФИФА из-за первого гола Уругваю: просит переписать его на Роналду, но против этого техника

29 ноября 2022, 18:03
3

Сборная Португалии обыграла Уругвай 2:0 (благодаря дублю Бруну Фернандеша) и обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2022. Один из мячей был максимально спорным – даже на второй день после матча португальская сторона считает, что его забил Роналду, хотя ФИФА предоставила массу доказательств обратного.

Почему этот гол спорный?

Потому что касание Криштиану минимальное – точнее, ФИФА говорит, что его нет совсем. Два момента, которые касались первого мяча в ворота Уругвая:

1. Передача Бруну Фернандеша.

2. Касание Роналду, которого не было. В динамике показалось, что он чиркнул головой мяч.

Почти сразу же ФИФА перезаписала этот гол на Фернандеша. И вот дальнейшая реакция:

  • После ухода на замену Роналду крикнул боковому судье: мяч коснулся меня;
  • Федерация футбола Португалии уже отправила ФИФА запрос на изменение автора гола;
  • Бруну: «Я не видел, что там было. Но мне показалось, что Криштиану действительно задел мяч головой»;
  • Пирс Морган, который сделал с Роналду скандальное интервью, сказал: «Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим».

У Португалии в доказательствах только слова, у ФИФА – техника

Как бы не протестовали португальцы, ФИФА не изменила позицию: гол записан на Фернандеша. Организация достаточно элегантно доказала это, прибегнув к технике. Речь о датчике внутри мяча adidas.

Речь вот об этой конструкции – датчике Connected Ball. Технология была успешно протестирована перед ЧМ-2022, вообще она создана для улучшения работы ВАР. Сайт adidas говорил о датчике так: «Новая система adidas в центре мяча содержит и стабилизирует датчик движения инерциального измерительного блока (IMU) с частотой 500 Гц. Он обеспечивает подачу информации о каждом движения мяча».

То есть, выражаясь проще: если бы Роналду действительно задел мяч, то он бы поменял траекторию (даже немного) – и датчик бы это прочувствовал. После расследования ФИФА adidas выпустил заявление:

«В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, размещенную в официальном мяче Adidas Al Rihla, мы можем окончательно показать отсутствие контакта Криштиану Роналду с мячом перед первым голом встречи.

Внешняя сила, действующая на мяч, не изменилась [после передачи Фернандеша], о чем свидетельствует отсутствие «сердцебиения» в наших измерениях и на прилагаемом графике». Вот скриншот от аналитической футбольной программы Англии Football Daily:

Фото: скриншот С официального сайта «Матч ТВ», скриншот из соцсетей Football Daily, XinHua/Global Look Press

Чемпионат мира Португалия Португалия Уругвай Фернандеш Бруну
Комментарии (3)
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САНЁК17
1669735463
Что это даст? счёт на табло,что это изменить?игра ещё впереди,забёт он свой гол как нибудь.
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eugen-han
1669744108
Нельзя создавать такие прецеденты, потому что тогда зачем техническое оснащение нужно, для того чтобы на него ссылаться тогда, когда это нужно, т.е. использовать ***** стандарты?? Марадона когда-то забил рукой, но тогда не было var, а Роналду не забил головой, но теперь есть var, который это может подтвердить. Зачем спорить, чтобы высосать из пальца очередной какой-нибудь сомнительный рекорд?? Одни вопросы, которые сами по себе нелепы, но их португалы хотят решить лукаво.
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