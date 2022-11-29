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    Португалия спорит с ФИФА из-за первого гола Уругваю: просит переписать его на Роналду, но против этого техника

    Сборная Португалии обыграла Уругвай 2:0 (благодаря дублю Бруну Фернандеша) и обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2022. Один из мячей был максимально спорным – даже на второй день после матча португальская сторона считает, что его забил Роналду, хотя ФИФА предоставила массу доказательств обратного.

    Почему этот гол спорный?

    Потому что касание Криштиану минимальное – точнее, ФИФА говорит, что его нет совсем. Два момента, которые касались первого мяча в ворота Уругвая:

    1. Передача Бруну Фернандеша.

    2. Касание Роналду, которого не было. В динамике показалось, что он чиркнул головой мяч.

    Почти сразу же ФИФА перезаписала этот гол на Фернандеша. И вот дальнейшая реакция:

    • После ухода на замену Роналду крикнул боковому судье: мяч коснулся меня;
    • Федерация футбола Португалии уже отправила ФИФА запрос на изменение автора гола;
    • Бруну: «Я не видел, что там было. Но мне показалось, что Криштиану действительно задел мяч головой»;
    • Пирс Морган, который сделал с Роналду скандальное интервью, сказал: «Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим».

    У Португалии в доказательствах только слова, у ФИФА – техника

    Как бы не протестовали португальцы, ФИФА не изменила позицию: гол записан на Фернандеша. Организация достаточно элегантно доказала это, прибегнув к технике. Речь о датчике внутри мяча adidas.

    Речь вот об этой конструкции – датчике Connected Ball. Технология была успешно протестирована перед ЧМ-2022, вообще она создана для улучшения работы ВАР. Сайт adidas говорил о датчике так: «Новая система adidas в центре мяча содержит и стабилизирует датчик движения инерциального измерительного блока (IMU) с частотой 500 Гц. Он обеспечивает подачу информации о каждом движения мяча».

    То есть, выражаясь проще: если бы Роналду действительно задел мяч, то он бы поменял траекторию (даже немного) – и датчик бы это прочувствовал. После расследования ФИФА adidas выпустил заявление:

    «В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, размещенную в официальном мяче Adidas Al Rihla, мы можем окончательно показать отсутствие контакта Криштиану Роналду с мячом перед первым голом встречи.

    Внешняя сила, действующая на мяч, не изменилась [после передачи Фернандеша], о чем свидетельствует отсутствие «сердцебиения» в наших измерениях и на прилагаемом графике». Вот скриншот от аналитической футбольной программы Англии Football Daily:

    Фото: скриншот С официального сайта «Матч ТВ», скриншот из соцсетей Football Daily, XinHua/Global Look Press

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    Сегодня, 18:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1190

      САНЁК17 23 минуты назад

      Что это даст? счёт на табло,что это изменить?игра ещё впереди,забёт он свой гол как нибудь.

      0
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      Рейтинг: +609

      borusse > САНЁК17 20 минут назад

      очередной персональный рекорд Рональдо

      1
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      Рейтинг: +182

      Стоп всем > САНЁК17 44 секунды назад

      Федерация футбола Португалии старается. Хотят закрепить и увеличить рекорд --- Лучший бомбардир в истории сборных: 117 голов за португальцем.

      0
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      Рейтинг: +182

      Стоп всем 37 минут назад

      Федерация футбола Португалии уже отправила ФИФА запрос на изменение автора гола========Тут целая федерация уже впряглась, так что уважьте просьбу--требование.

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      Рейтинг: +669

      Янвapь 69 > Стоп всем 14 минут назад

      Иди стирай кружевные еврошаровары, рогуля хуторская

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      Рейтинг: +182

      Стоп всем > Янвapь 69 3 минуты назад

      69 ???!!! Чпок чпок Ах ты шалунишка. )))

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