Португалия спорит с ФИФА из-за первого гола Уругваю: просит переписать его на Роналду, но против этого техника

Сборная Португалии обыграла Уругвай 2:0 (благодаря дублю Бруну Фернандеша) и обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ-2022. Один из мячей был максимально спорным – даже на второй день после матча португальская сторона считает, что его забил Роналду, хотя ФИФА предоставила массу доказательств обратного.

Почему этот гол спорный?

Потому что касание Криштиану минимальное – точнее, ФИФА говорит, что его нет совсем. Два момента, которые касались первого мяча в ворота Уругвая:

1. Передача Бруну Фернандеша.

2. Касание Роналду, которого не было. В динамике показалось, что он чиркнул головой мяч.

Почти сразу же ФИФА перезаписала этот гол на Фернандеша. И вот дальнейшая реакция:

После ухода на замену Роналду крикнул боковому судье: мяч коснулся меня;

Федерация футбола Португалии уже отправила ФИФА запрос на изменение автора гола;

Бруну: «Я не видел, что там было. Но мне показалось, что Криштиану действительно задел мяч головой»;

Пирс Морган, который сделал с Роналду скандальное интервью, сказал: «Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим».

У Португалии в доказательствах только слова, у ФИФА – техника

Как бы не протестовали португальцы, ФИФА не изменила позицию: гол записан на Фернандеша. Организация достаточно элегантно доказала это, прибегнув к технике. Речь о датчике внутри мяча adidas.

Речь вот об этой конструкции – датчике Connected Ball. Технология была успешно протестирована перед ЧМ-2022, вообще она создана для улучшения работы ВАР. Сайт adidas говорил о датчике так: «Новая система adidas в центре мяча содержит и стабилизирует датчик движения инерциального измерительного блока (IMU) с частотой 500 Гц. Он обеспечивает подачу информации о каждом движения мяча».

То есть, выражаясь проще: если бы Роналду действительно задел мяч, то он бы поменял траекторию (даже немного) – и датчик бы это прочувствовал. После расследования ФИФА adidas выпустил заявление:

«В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, размещенную в официальном мяче Adidas Al Rihla, мы можем окончательно показать отсутствие контакта Криштиану Роналду с мячом перед первым голом встречи.

Внешняя сила, действующая на мяч, не изменилась [после передачи Фернандеша], о чем свидетельствует отсутствие «сердцебиения» в наших измерениях и на прилагаемом графике». Вот скриншот от аналитической футбольной программы Англии Football Daily:

Фото: скриншот С официального сайта «Матч ТВ», скриншот из соцсетей Football Daily, XinHua/Global Look Press