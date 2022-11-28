Зиньковский назвал лучших бойцов в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кто из его одноклубников отличается бойцовскими качествами.

«Выяснили ли, кто лучший боец «Спартака»? Лучшие – наши нападающие: Соболев и Николсон. Они всегда являются бойцами на поле!» – заявил Зиньковский.

В воскресенье футболисты «Спартака» подрались с игроками «Зенита».

Судья удалил с поля шестерых, в том числе Соболева и Николсона.

Им грозит длительная дисквалификация в Кубке России.

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