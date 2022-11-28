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    Зиньковский назвал лучших бойцов в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кто из его одноклубников отличается бойцовскими качествами.

    «Выяснили ли, кто лучший боец «Спартака»? Лучшие – наши нападающие: Соболев и Николсон. Они всегда являются бойцами на поле!» – заявил Зиньковский.

    • В воскресенье футболисты «Спартака» подрались с игроками «Зенита».
    • Судья удалил с поля шестерых, в том числе Соболева и Николсона.
    • Им грозит длительная дисквалификация в Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +780

      3meeeD 36 минут назад

      Играть млять научитесь,выродки

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      Рейтинг: +12240

      Алексей З 36 минут назад

      Хватит уже смаковать эту тему. Это не красит футбол.

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      Рейтинг: +10910

      R_a_i_n 37 минут назад

      Кто лучшии бойцы в Спартаке мы уже выяснили, так же мы выяснили кто худшии. Зиньковский в их числе.

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