Семак: «Не только деньги играют в футбол. Топ-5 клубов РПЛ могли бы позволить себе траты, сопоставимые с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что у клуба самый большой бюджет в РПЛ.

«Если убрать ведущих легионеров из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Спартака» или ЦСКА? Я искренне не понимаю контекст разговоров про то, что без бразильцев «Зенит» ничего бы не добился.

Как мне кажется, пятерка ведущих клубов России вполне могла позволить себе траты, сопоставимые с теми, за которые мы купили Клаудиньо или других футболистов. Но ведь не только деньги играют в футбол. Если исходить из этой логики, то «Локомотив» явно находился бы гораздо выше, чем сейчас», – сказал Семак.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.

Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира