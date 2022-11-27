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    Семак: «Не только деньги играют в футбол. Топ-5 клубов РПЛ могли бы позволить себе траты, сопоставимые с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что у клуба самый большой бюджет в РПЛ.

    «Если убрать ведущих легионеров из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Спартака» или ЦСКА? Я искренне не понимаю контекст разговоров про то, что без бразильцев «Зенит» ничего бы не добился.

    Как мне кажется, пятерка ведущих клубов России вполне могла позволить себе траты, сопоставимые с теми, за которые мы купили Клаудиньо или других футболистов. Но ведь не только деньги играют в футбол. Если исходить из этой логики, то «Локомотив» явно находился бы гораздо выше, чем сейчас», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.
    • Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17491

      paracetamol 16 минут назад

      В морковских клупах бабло не тратят, а разворовывают!

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      Рейтинг: +5722

      Enter2006 25 минут назад

      Слушай, умник, уходи с Зенита и подними попробуй Рубин (далеко не самый худший вариант). Вот и посмотрим какой ты тренер. Или кишка тонка???

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      Рейтинг: +408

      Азбука > Enter2006 5 минут назад

      Деменция у некоторых прогрессирует и уже сразу забыли, чего Семак добился с Уфой. Пускай Слуцкий доказывает, что не случайно чемпионил в ЦСКА или там тогда любой бы так смог?))

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      Рейтинг: +374

      Номэд 37 минут назад

      Что этот физручелло несёт?

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