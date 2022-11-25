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    Губернатор поблагодарил Игнашевича за разгром «Арсенала». «Балтика» лидирует в Первой лиге

    Калининградский губернатор Антон Алиханов отреагировал на победу «Балтики» в 20-м туре Первой лиги над «Арсеналом» (5:0).

    «5:0.

    Всех болельщиков лучшей команды лучшей лиги мира поздравляю.

    Спасибо большое нашему тренеру Сергею Игнашевичу, поклон болельщикам! Вперeд! Балтийцы!

    «Балтика» – Чемпион!» – написал Алиханов.

    • Калининградцы всю зиму проведут на 1-м месте Первой лиги.
    • «Балтики» не было в высшей лиге с 1998 года.
    • Игнашевич в «Балтике» с прошлого года.

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    Источник: телеграм-канал Антона Алиханова

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    25.11.2022 23:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5921

      maior-60 29 минут назад

      А что пиджак?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14014

      playsh 35 минут назад

      Серёжа,удачи тебе,дружище!!! Ждём тебя в РПЛ.

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