Губернатор поблагодарил Игнашевича за разгром «Арсенала». «Балтика» лидирует в Первой лиге

Калининградский губернатор Антон Алиханов отреагировал на победу «Балтики» в 20-м туре Первой лиги над «Арсеналом» (5:0).
«5:0.
Всех болельщиков лучшей команды лучшей лиги мира поздравляю.
Спасибо большое нашему тренеру Сергею Игнашевичу, поклон болельщикам! Вперeд! Балтийцы!
«Балтика» – Чемпион!» – написал Алиханов.
- Калининградцы всю зиму проведут на 1-м месте Первой лиги.
- «Балтики» не было в высшей лиге с 1998 года.
- Игнашевич в «Балтике» с прошлого года.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал Антона Алиханова