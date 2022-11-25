Губернатор поблагодарил Игнашевича за разгром «Арсенала». «Балтика» лидирует в Первой лиге

Калининградский губернатор Антон Алиханов отреагировал на победу «Балтики» в 20-м туре Первой лиги над «Арсеналом» (5:0).

«5:0.

Всех болельщиков лучшей команды лучшей лиги мира поздравляю.

Спасибо большое нашему тренеру Сергею Игнашевичу, поклон болельщикам! Вперeд! Балтийцы!

«Балтика» – Чемпион!» – написал Алиханов.

Калининградцы всю зиму проведут на 1-м месте Первой лиги.

«Балтики» не было в высшей лиге с 1998 года.

Игнашевич в «Балтике» с прошлого года.

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