Фелиш намерен покинуть «Атлетико» зимой. Его покупали за 127 миллионов

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш не намерен оставаться в клубе. Он попросил агента Жорже Мендеша найти новую команду для перехода зимой.

Сообщалось, что Фелиш интересен «Баварии» и «ПСЖ».

«Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.

В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира