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    Фелиш намерен покинуть «Атлетико» зимой. Его покупали за 127 миллионов

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш не намерен оставаться в клубе. Он попросил агента Жорже Мендеша найти новую команду для перехода зимой.

    Сообщалось, что Фелиш интересен «Баварии» и «ПСЖ».

    • «Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
    • В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    25.11.2022 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +976

      ARSteven89 1 час назад

      Огромный талант, просирающий свои лучшие годы из-за нежелания работать на поле. В дисциплинированной "Баварии" быстро надают лещей, а вот в "ПСЖ" самое место, там за баснословное катарское бабло будет 5м колесом в телеге форвардов и лёгкие титулы получать, прося большую зарплату за чемпионства во Франции. 127 >>>>> 50

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