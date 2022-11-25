Фелиш намерен покинуть «Атлетико» зимой. Его покупали за 127 миллионов

Огромный талант, просирающий свои лучшие годы из-за нежелания работать на поле. В дисциплинированной "Баварии" быстро надают лещей, а вот в "ПСЖ" самое место, там за баснословное катарское бабло будет 5м колесом в телеге форвардов и лёгкие титулы получать, прося большую зарплату за чемпионства во Франции. 127 >>>>> 50
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш не намерен оставаться в клубе. Он попросил агента Жорже Мендеша найти новую команду для перехода зимой.
Сообщалось, что Фелиш интересен «Баварии» и «ПСЖ».
- «Атлетико» в 2019 году купил Фелиша у «Бенфики» за 127,2 миллиона евро.
- В сезоне Примеры у Фелиша 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Сейчас игрок стоит 50 миллионов евро.
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