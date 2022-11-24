Роналду побил рекорд Месси и Роббена на ЧМ

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Лучшим игроком матча признан капитан португальцев Криштиану Роналду.

37-летний нападающий получил такую награду в седьмой раз в карьере. Это новый рекорд.

Роналду превзошел достижение Лионеля Месси и Арьена Роббена, которые становились игроками матча на ЧМ по шесть раз.

Роналду реализовал пенальти в ворота Ганы на 65-й минуте.

Он стал 1-м футболистом в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира.

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