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    Роналду побил рекорд Месси и Роббена на ЧМ

    Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Лучшим игроком матча признан капитан португальцев Криштиану Роналду.

    37-летний нападающий получил такую награду в седьмой раз в карьере. Это новый рекорд.

    Роналду превзошел достижение Лионеля Месси и Арьена Роббена, которые становились игроками матча на ЧМ по шесть раз.

    • Роналду реализовал пенальти в ворота Ганы на 65-й минуте.
    • Он стал 1-м футболистом в истории с голами на 5 разных чемпионатах мира.

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    Источник: Squawka

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    24.11.2022 23:49
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    Комментарии1
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      тёска 52 минуты назад

      Для меня Рон Легенда

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