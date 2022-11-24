Игрок сборной Марокко Буфал допустил свой переход в «Зенит»

Полузащитник сборной Марокко и «Анже» Софьян Буфал допустил свой переход в один из клубов РПЛ.
«В прошлом мной интересовались российские клубы. Что касается будущего, то мы не знаем.
Перейти когда-нибудь в «Зенит»? Почему нет?» – сказал Буфал.
- Буфал отыграл матч против Хорватии (0:0) на ЧМ-2022.
- Он выступал за такие клубы, как «Лилль», «Саутгемптон» и «Сельту».
- Его рыночная цена – 8 млн евро.
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Источник: «Чемпионат»