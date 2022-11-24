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    Игрок сборной Марокко Буфал допустил свой переход в «Зенит»

    Полузащитник сборной Марокко и «Анже» Софьян Буфал допустил свой переход в один из клубов РПЛ.

    «В прошлом мной интересовались российские клубы. Что касается будущего, то мы не знаем.

    Перейти когда-нибудь в «Зенит»? Почему нет?» – сказал Буфал.

    • Буфал отыграл матч против Хорватии (0:0) на ЧМ-2022.
    • Он выступал за такие клубы, как «Лилль», «Саутгемптон» и «Сельту».
    • Его рыночная цена – 8 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3299

      acor94 1 час назад

      Староват уже.

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