Игрок сборной Марокко Буфал допустил свой переход в «Зенит»

Полузащитник сборной Марокко и «Анже» Софьян Буфал допустил свой переход в один из клубов РПЛ.

«В прошлом мной интересовались российские клубы. Что касается будущего, то мы не знаем.

Перейти когда-нибудь в «Зенит»? Почему нет?» – сказал Буфал.

Буфал отыграл матч против Хорватии (0:0) на ЧМ-2022.

Он выступал за такие клубы, как «Лилль», «Саутгемптон» и «Сельту».

Его рыночная цена – 8 млн евро.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира