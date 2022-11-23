Рианчо: «У Дзюбы и Роналду была бы прекрасная связка в «Зените»!»

А вот Рианчо и Орлов -Флюгер тоже хорошо смотрятся в паре, дэбилы
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нападающие Артем Дзюба и Криштиану Роналду хорошо смотрелись бы в «Зените».
«Роналду мог бы оказаться в России. «Зенит» способен сделать хорошее предложение. Дзюба тоже свободный агент? Роналду и Дзюба — это была бы прекрасная связка нападающих «Зенита»! Выиграли бы конкуренцию в команде? Конечно!», — сказал Рианчо.
- Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
- Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».
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