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    Рианчо: «У Дзюбы и Роналду была бы прекрасная связка в «Зените»!»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нападающие Артем Дзюба и Криштиану Роналду хорошо смотрелись бы в «Зените».

    «Роналду мог бы оказаться в России. «Зенит» способен сделать хорошее предложение. Дзюба тоже свободный агент? Роналду и Дзюба — это была бы прекрасная связка нападающих «Зенита»! Выиграли бы конкуренцию в команде? Конечно!», — сказал Рианчо.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +706

      Suvorov51 10 секунд назад

      А вот Рианчо и Орлов -Флюгер тоже хорошо смотрятся в паре, дэбилы

      0
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      Рейтинг: +3054

      Ziklop 38 секунд назад

      весёлый парень, травку курит точно!

      0
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      Рейтинг: +7581

      mihail200606 1 час назад

      Зачем его все ещё вспоминают...вытаскивают из небытия

      0
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      Рейтинг: +19

      Однажды > mihail200606 37 минут назад

      В небытии ты.А Криш уже легенда, независимо от нынешних событий.
      Пять Золотых мячей за красивые глаза не дают.

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      Рейтинг: +644

      Fialet > Однажды 26 минут назад

      Скорее всего он имел ввиду Цзюпу.

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      Рейтинг: +19

      Однажды > Fialet 15 минут назад

      Аааа Ну может быть....Тут канеш непонятно о ком mihail200606 сказал.Пока он сам не прояснит.

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