Ерохин: «В матче с «Црвеной Звездой» «Зенит» готовился к «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался после товарищеского матча против сербской «Црвены Звезды» (3:1).
«Через этот матч в том числе готовились к игре со «Спартаком». Получили хорошую нагрузку.
Соскучились по международным матчам. Хочется, чтобы их было как можно больше», – сказал Ерохин.
- «Зенит» уступал после 1-го тайма.
- Матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября.
- «Зенит» – лидер РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»