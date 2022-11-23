Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ерохин: «В матче с «Црвеной Звездой» «Зенит» готовился к «Спартаку»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался после товарищеского матча против сербской «Црвены Звезды» (3:1).

    «Через этот матч в том числе готовились к игре со «Спартаком». Получили хорошую нагрузку.

    Соскучились по международным матчам. Хочется, чтобы их было как можно больше», – сказал Ерохин.

    • «Зенит» уступал после 1-го тайма.
    • Матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября.
    • «Зенит» – лидер РПЛ.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мантуан назвал желаемый финал ЧМ-2022
    Круговой: «Зенит» 100% выиграет у «Спартака», если выполнит установки Семака»
    Товарищеский матч. «Зенит» победил «Црвену Звезду» в Санкт-Петербурге 3
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17436

      paracetamol 9 секунд назад

      Ероху с долгожданным голом!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11