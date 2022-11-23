Ерохин: «В матче с «Црвеной Звездой» «Зенит» готовился к «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался после товарищеского матча против сербской «Црвены Звезды» (3:1).

«Через этот матч в том числе готовились к игре со «Спартаком». Получили хорошую нагрузку.

Соскучились по международным матчам. Хочется, чтобы их было как можно больше», – сказал Ерохин.

«Зенит» уступал после 1-го тайма.

Матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 27 ноября.

«Зенит» – лидер РПЛ.

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