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    «Выглядели как дурачки». Непомнящий – о матче Аргентина – Саудовская Аравия

    Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил матч первого тура чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2).

    «Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь», – сказал Непомнящий.

    • Аравийцы лидируют в группе.
    • Во 2-м туре Саудовская Аравия сыграет с Польшей.
    • Аргентина сыграет с Мексикой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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