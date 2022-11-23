«Выглядели как дурачки». Непомнящий – о матче Аргентина – Саудовская Аравия

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил матч первого тура чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией (1:2).

«Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь», – сказал Непомнящий.

Аравийцы лидируют в группе.

Во 2-м туре Саудовская Аравия сыграет с Польшей.

Аргентина сыграет с Мексикой.

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