В «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева

Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис прокомментировал информацию об интересе к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«На данный момент мы не планируем еще раз попробовать подписать Дивеева. В ближайшее трансферное окно у нас другие планы», — сказал де Санктис.

В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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