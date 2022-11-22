В «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева

Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис прокомментировал информацию об интересе к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
«На данный момент мы не планируем еще раз попробовать подписать Дивеева. В ближайшее трансферное окно у нас другие планы», — сказал де Санктис.
- В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
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Источник: Sport24