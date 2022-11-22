Сербские фанаты выгнали из страны известного русского блогера Мэддисона

Популярного российского блогера Илью Мэддисона выгнали из Сербии.

Это сделали фанаты «Црвены Звезды», которым не понравились высказывания Мэддисона про их страну.

Несколько лет назад блогер на одном из своих стримов назвал сербов «цыганами». Фанаты увидели видео и встретились с Ильей.

«Мне понравилось в Сербии, там было клево, но мой длинный язык в прошлом сказал, что сербы не братушки, а цыгане, а ракия – это испражнение осла. Кто-то скинул это русскоговорящим фанатам «Црвены Звезды», а дальше история понятна.

Спасибо братушкам, что выслушали мои аргументы и дали мне несколько дней на сборы. Сербия – прекрасная страна, люди там замечательные, я бы с радостью там жил, но опять не судьба. Совершенно не понимаю и не помню, зачем я прогнал ту гнилую телегу», – написал Мэддисон.

Мэддисон переехал в Сербию в этом году.

Он болеет за московское «Динамо».

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