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    Сербские фанаты выгнали из страны известного русского блогера Мэддисона

    Популярного российского блогера Илью Мэддисона выгнали из Сербии.

    Это сделали фанаты «Црвены Звезды», которым не понравились высказывания Мэддисона про их страну.

    Несколько лет назад блогер на одном из своих стримов назвал сербов «цыганами». Фанаты увидели видео и встретились с Ильей.

    «Мне понравилось в Сербии, там было клево, но мой длинный язык в прошлом сказал, что сербы не братушки, а цыгане, а ракия – это испражнение осла. Кто-то скинул это русскоговорящим фанатам «Црвены Звезды», а дальше история понятна.

    Спасибо братушкам, что выслушали мои аргументы и дали мне несколько дней на сборы. Сербия – прекрасная страна, люди там замечательные, я бы с радостью там жил, но опять не судьба. Совершенно не понимаю и не помню, зачем я прогнал ту гнилую телегу», – написал Мэддисон.

    • Мэддисон переехал в Сербию в этом году.
    • Он болеет за московское «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +746

      SLADE2019 25 минут назад

      А футбол то при чем? Какой то Мэддисон, какая то Сербия.

      1
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      Рейтинг: +5526

      Enter2006 36 минут назад

      "Переобуться" не получилось, и по делом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26884

      JTherry 38 минут назад

      что-то больно быстро "фанаты" вычислили этого "популярного российского блогера", хотя, чем он популярен и где засветился ранее, не понял... понял лишь из постов других телег, что в Сербии он оказался, сбежав от призыва в армию...

      1
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      Рейтинг: +51178

      MaxRnD 43 минуты назад

      Сейчас на трибуну бомбардира опять выползут радужные борцы с тиранией, толерантные пацифисты и недовольные русским/сербским менталитетом. Запасаемся попкорном ))

      2
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      Рейтинг: +10780

      R_a_i_n > MaxRnD 44 минуты назад

      а так же начнутся рассказы про толерантность, мультикультурность, ценности демократий и т.д.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51178

      MaxRnD > R_a_i_n 39 минут назад

      Не "тот" народ достался бедолагам

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      Рейтинг: +98996

      sv1969 > MaxRnD 16 минут назад

      Привет Макс! Спят по ходу ещё)))

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      Рейтинг: +17949

      Cleaner 50 минут назад

      В КАКОМ месте и чем этот блогер "мэддисон" знаменит?

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      Рейтинг: +222

      RdAMR10 > Cleaner 37 минут назад

      Один из самых первых, можно сказать, кто стоял у истоков русского летс плэя. Точно не скажу, но начинал примерно в году ± 2010

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