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    Агент Веа рассказал, возможен ли переход автора первого гола США на ЧМ-2022 в «Зенит»

    Баду Самбаг, агент нападающего «Лилля» и сборной США Тимоти Веа, заявил, что его клиент не рассматривает варианты продолжения карьеры в России.

    21 ноября футболист забил первый гол США на ЧМ-2022, отличившись в матче с Уэльсом (1:1).

    «Зенит»? Не думаем о России на данной стадии», – заявил Самбаг.

    • Веа – сын президента Либерии, обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа.
    • 22-летний Веа стоит 12 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 у форварда «Лилля» 6 матчей, 2 голевые передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26870

      JTherry 10 минут назад

      каждый обладатель "Золотого мяча" может стать президентом Либерии, сын Джорджа Веа безусловно талантлив, яблоко от яблони...)

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