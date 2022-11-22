Агент Веа рассказал, возможен ли переход автора первого гола США на ЧМ-2022 в «Зенит»

Баду Самбаг, агент нападающего «Лилля» и сборной США Тимоти Веа, заявил, что его клиент не рассматривает варианты продолжения карьеры в России.

21 ноября футболист забил первый гол США на ЧМ-2022, отличившись в матче с Уэльсом (1:1).

«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии», – заявил Самбаг.

Веа – сын президента Либерии, обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа.

22-летний Веа стоит 12 миллионов евро.

В сезоне Лиги 1 у форварда «Лилля» 6 матчей, 2 голевые передачи.

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