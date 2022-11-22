«Братья навек». Фанаты «Зенита» и «Црвены Звезды» проведут шествие перед товарищеским матчем

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» анонсировало совместную акцию с болельщиками «Црвены Звезды». Она состоится перед товарищеской игрой между командами.

«Перед матчем с «Црвеной Звездой» планируется проход с сербскими друзьями под девизом «Русские и сербы – братья навек». Сбор в 18:30 в парке у метро «Крестовский остров». Приглашаем принять участие всех вне зависимости от клубных пристрастий.

В Петербург из Сербии прибыл русско-сербский флаг длинной 600 метров, который был пронесeн по улицам Белграда, и мы считаем символичным растянуть его как раз на этом проходе!» – написала «Ландскрона».

Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 по Москве.

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