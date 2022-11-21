Тренер «Зенита» рассказал, когда в клубе появятся новые Кержаковы и Аршавины

Старший тренер молодежного состава «Зенита» Константин Коноплев высказался о ситуации с воспитанниками клуба.

– Вечный вопрос болельщиков «Зенита»: когда в основе появятся такие же сильные воспитанники, как Кержаков и Аршавин?

– Наши воспитанники есть в главной команде, многие играют в РПЛ и других лигах. Уровень «Зенита» слишком высок, конечно, сложно больше доверять молодым в первой команде, ребята должны развиваться и доказывать. Примеры есть: Кузяев, Чистяков, Круговой, Одоевский.

Многое зависит от тренировочного процесса – летом брали Кирилла Столбова и Данилу Козлова, две недели потренировались с основой – уровень футболистов главной команды не позволяет им конкурировать, но постепенно можно подводить их, давать больше времени, хотя бы тренировочного. Очень хочется, чтобы так было.

Иногда смотришь матч «Зенита» и думаешь о том, кто из молодых ребят мог бы сыграть так же, как один из футболистов первой команды. И есть ощущение, что кто-то мог бы. Но как получить шанс?

– А почему, на ваш взгляд, за последние 15 лет этот конвейер молодых футболистов в первую команду резко замедлился. Или все, что было в середине нулевых, – аномалия?

– Возрос уровень иностранных футболистов в «Зените». Аномалия? Тоже возможно. Но тогда этим аномальным давали больше шансов, а сейчас их нет совсем. При этом я понимаю болельщиков. Если группа людей задастся целью довести игроков молодежки до основы, то все возможно.

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