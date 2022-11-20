Юран – о двух безголевых ничьих сборной России: «Лучше спросить у Карпина, какую установку игрокам он дает»

У Валеры трусливая тактика игры. Такая была в отборе к ЧМ, такая и в товарняках. Хотя в играх с такими командами, как Узбекистан и Таджикистан, установка должна быть одна - ЗАБИВАТЬ, ЗАБИВАТЬ и еще раз ЗАБИВАТЬ! Пока же Валерина команда забивает только на игру...(
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ничью сборной России с Узбекистаном (0:0.
Это вторая безголевая ничья для команды Валерия Карпина. Ранее сборная не смогла забить Таджикистану.
«Да, сыграли 0:0. Сборная не забивает два матча, лучше спросить у Карпина, какую установку он дает перед играми.
Нужны ли такие сборы? Не знаю. Лучше меня об этом не спрашивать», – сказал Юран.
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