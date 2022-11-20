Юран – о двух безголевых ничьих сборной России: «Лучше спросить у Карпина, какую установку игрокам он дает»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ничью сборной России с Узбекистаном (0:0.

Это вторая безголевая ничья для команды Валерия Карпина. Ранее сборная не смогла забить Таджикистану.

«Да, сыграли 0:0. Сборная не забивает два матча, лучше спросить у Карпина, какую установку он дает перед играми.

Нужны ли такие сборы? Не знаю. Лучше меня об этом не спрашивать», – сказал Юран.

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