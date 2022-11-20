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    Юран – о двух безголевых ничьих сборной России: «Лучше спросить у Карпина, какую установку игрокам он дает»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ничью сборной России с Узбекистаном (0:0.

    Это вторая безголевая ничья для команды Валерия Карпина. Ранее сборная не смогла забить Таджикистану.

    «Да, сыграли 0:0. Сборная не забивает два матча, лучше спросить у Карпина, какую установку он дает перед играми.

    Нужны ли такие сборы? Не знаю. Лучше меня об этом не спрашивать», – сказал Юран.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17902

      Cleaner 35 минут назад

      У Валеры трусливая тактика игры. Такая была в отборе к ЧМ, такая и в товарняках. Хотя в играх с такими командами, как Узбекистан и Таджикистан, установка должна быть одна - ЗАБИВАТЬ, ЗАБИВАТЬ и еще раз ЗАБИВАТЬ! Пока же Валерина команда забивает только на игру...(

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      Рейтинг: +144

      Стоп всем > Cleaner 29 минут назад

      ЗАБИВАТЬ, ЗАБИВАТЬ и еще раз ЗАБИВАТЬ! ======Зачем забивать то ? Ну забили и чо ? Сразу на чемпионат Европы или мира ? Да куй там...Ничего такого Расее не светит ближайшие десять лет как минимум. Игроки это знают и рвать жопу с риском получить ненужную трамву не собираются.

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      Рейтинг: +17902

      Cleaner > Стоп всем 24 минуты назад

      Стоп всем, что Вы такой злобный то? А травму и на тренировке получить можно. Вон как Бензема. Приехал - играй! Считаешь такие игры ненужными - так откажись от сборной и лети на Мальдивы. Отдыхай.

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      Рейтинг: +144

      Стоп всем > Cleaner 14 минут назад

      откажись от сборной =====И чо ? Отказались, и такие дятлы как ты начнут поносить и хаять...Вот и катают мяч сборники в никому не нужных матчах. Посмеиваясь про себя, и страхуясь----зачем я пойду сейчас в жесткий стык, прерывая атаку соперника ...ведь это не ЧЕ и ЧМ. А возможный поврежденный мениск накуй мне не нужен в этом потешном матче, который ничего не решает.

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      Рейтинг: +2209

      serglider 50 минут назад

      Халавные бабки для Карпуши... да и для футболеров то же... проблема в том, что когда допустят сборную до официальных матчей, уровень сборной России будет сопоставим с Лихтенштейном и Люксембургом и еще лет 20 никуда не будем выходить в финальную часть...

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      Рейтинг: +144

      Стоп всем > serglider 34 минуты назад

      еще лет 20 никуда не будем выходить в финальную часть...======Какая нах финальная часть ? Да вас лет 20 даже до отбора в финальную часть не пустят.

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