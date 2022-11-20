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    Игроки сборной России поспорили, у кого выше IQ

    Сборная России показала, как футболисты команды поговорили на тему коэффициента интеллекта (IQ).

    В дискуссии поучаствовали Дмитрий Баринов, Андрей Мостовой и Александр Соболев.

    • Матч Узбекистан – Россия начнется в 15:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • На этой неделе Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +158

      Alec7183 1 час назад

      Ойёйёй, нормальный IQ около сотни выше её, а менее 70 умственная неполноценность вроде. А эти цифры что они называют это эээх.

      0
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      Рейтинг: +19958

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну хоть IQ меряются, а не чем-то другим - уже прогресс !!!)))

      0
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      Рейтинг: +20

      Slavan52 1 час назад

      Тупой ещё тупее. Есть такой тест

      0
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      Рейтинг: +16294

      NewLife 1 час назад

      Жаль зюбы на вас нет))

      2
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      Рейтинг: +1598

      Benifacto 1 час назад

      какой то детский садик а не сборная

      0
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      Рейтинг: +5129

      _Marqella_ 1 час назад

      Соболев обезьяна конечно....

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      Рейтинг: +1404

      шахта Заполярная > _Marqella_ 1 час назад

      Посмотрись в зеркало.

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      Рейтинг: +16294

      NewLife > _Marqella_ 1 час назад

      По аве ты похожа на самку гиббона.

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      Рейтинг: +19958

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 1 час назад

      А мужик и должен быть чуть симпатичнее обезьяны - НАСТОЯЩАЯ красота мужчины в другом !!! )))

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