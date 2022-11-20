Игроки сборной России поспорили, у кого выше IQ

Ойёйёй, нормальный IQ около сотни выше её, а менее 70 умственная неполноценность вроде. А эти цифры что они называют это эээх.
Сборная России показала, как футболисты команды поговорили на тему коэффициента интеллекта (IQ).
В дискуссии поучаствовали Дмитрий Баринов, Андрей Мостовой и Александр Соболев.
- Матч Узбекистан – Россия начнется в 15:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- На этой неделе Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
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