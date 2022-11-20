НУ и о чем спор, помойка сама знает, что у нее одни смазные, и кого вы хотите увидеть в сборной из помойки, у них (ПРОМКВАС) задача Москву обыграть по чемпионским званиям, вот и вся цель, а о сборной у них ( ПРОМКВАСА) и головка не болит, ох уж эта помойка с БО..М. ЖАМИ.
Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал тот факт, что в команде много игроков «Спартака».
«Спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть футболистов», – сказал Хлусевич.
- В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.
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