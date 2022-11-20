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    Хлусевич: «В сборной много футболистов «Спартака»? Так в «Зените» россияне не играют»

    Защитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал тот факт, что в команде много игроков «Спартака».

    «Спартаковская сборная России? Так у «Зенита» не играют российские футболисты. На данный момент – да, больше игроков у «Спартака». Но и у «Ростова» шесть футболистов», – сказал Хлусевич.

    • В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +690

      Suvorov51 2 минуты назад

      НУ и о чем спор, помойка сама знает, что у нее одни смазные, и кого вы хотите увидеть в сборной из помойки, у них (ПРОМКВАС) задача Москву обыграть по чемпионским званиям, вот и вся цель, а о сборной у них ( ПРОМКВАСА) и головка не болит, ох уж эта помойка с БО..М. ЖАМИ.

      0
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      Рейтинг: +3969

      Питерский князь 35 минут назад

      Прежде чем низ....то, вспомни, мы на первом месте!
      :)))

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      Рейтинг: +19958

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Бомбардир, зря ты эту "косточку" бросил - во первых это и так все знают, а во вторых сейчас порвет пукан у бледно-голубых и они опять будут тут блеять - "а у вас... ,а у вас ..., а вас у самих Промес - ВОТ !!!")))

      2
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      Рейтинг: +364

      Номэд 1 час назад

      В помойке во главе с главным из гаСпрома абсолютно нас.рать, кто там у них играет. Главное всеми путями наштамповать себе чемпионства. И так самый сильный состав, и всё равно админресурс подключают. Позор!

      2
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      Рейтинг: +1715

      alefreddy 1 час назад

      все по делу сказал это при том что Альберто не хочет возвращаться в Зину

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      Рейтинг: +5406

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Зенит,получается,самый нероссийский клуб по набору игроков...

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      Рейтинг: +13981

      playsh > SPACE TRUCKIN 1 час назад

      Евсесенно и односрачно,самый...

      3
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      Рейтинг: +13981

      playsh 2 часа назад

      Похоже,во всём Питере(футбольном)вместе с газовиками патриотов от Отечества не осталось.А то тут Кержак на медни о селекции в Зените распинался...Селекция,конечно,просматривается,но,почему то,всё больше в Южной Америке.Я бы посоветовал Газпромбанде,прежде,чем подписывать игрока с Ю.А.,обязать его в контракте принять Российское гражданство.А какие перспективы в будущем это обещает - весь футбольный мир у наших ног.

      5
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      Рейтинг: +12135

      Алексей З 3 часа назад

      Очевидные вещи , ну что их комментировать.

      5
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      Рейтинг: +1107

      ВасяК > Алексей З 2 часа назад

      Сейчас они бразилам российские паспорта наштампуют!!!

      5
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      Рейтинг: +1076

      inzek > Алексей З 2 часа назад

      Очевидные вещи , их нужно комментировать. Хотя бы чтоб гегемона по носу щелкнуть)

      4
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