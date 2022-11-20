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    «Вообще их не слушаю». Хлусевич ответил критикам сборной России

    Защитник сборной России Даниил Хлусевич не обращает внимания на критику.

    «Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю. Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь», – сказал Хлусевич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17897

      Cleaner 1 час назад

      А надо бы слушать. Тогда бы, может, таких позорных игр, как игра с Таджикистаном, не было бы...(((

      1
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      Рейтинг: +2429

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Игроку сборной Валеры по...й на зрителей,болельщиков,критиков. Для себя любимого играешь,хрюшка!? Тогда во дворе мячик пинай,нехрен в сборной делать!

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