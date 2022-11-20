«Вообще их не слушаю». Хлусевич ответил критикам сборной России

Защитник сборной России Даниил Хлусевич не обращает внимания на критику.

«Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю. Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь», – сказал Хлусевич.

В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.

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