«Вообще их не слушаю». Хлусевич ответил критикам сборной России

А надо бы слушать. Тогда бы, может, таких позорных игр, как игра с Таджикистаном, не было бы...(((
Защитник сборной России Даниил Хлусевич не обращает внимания на критику.
«Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю. Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь», – сказал Хлусевич.
- В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.
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