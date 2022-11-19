«Барселоне» предстоит сделать выбор между Месси и Бернарду Силвой

«Барселона» уже думает о летних трансферах. Клуб намерен сделать одно громкое подписание.

Каталонцы хотели бы заполучить двух футболистов: Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Лионеля Месси («ПСЖ»). Однако обеспечить контракт могут только для одного из них, поэтому клуб будет делать выбор между двумя этими вариантами.

Силва с детства болеет за «Барселону» и готов к трансферу.

Месси – воспитанник «Барселоны», покинул клуб в 2021 году.

Аргентинец летом станет свободным агентом, но «ПСЖ» предлагает игроку продлить контракт.

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