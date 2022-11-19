Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Барселоне» предстоит сделать выбор между Месси и Бернарду Силвой

    «Барселона» уже думает о летних трансферах. Клуб намерен сделать одно громкое подписание.

    Каталонцы хотели бы заполучить двух футболистов: Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Лионеля Месси («ПСЖ»). Однако обеспечить контракт могут только для одного из них, поэтому клуб будет делать выбор между двумя этими вариантами.

    • Силва с детства болеет за «Барселону» и готов к трансферу.
    • Месси – воспитанник «Барселоны», покинул клуб в 2021 году.
    • Аргентинец летом станет свободным агентом, но «ПСЖ» предлагает игроку продлить контракт.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Гави составил топ-3 игроков всех времен
    Хави определился с игроком, который станет заменой Бускетсу
    «Барселона» на чемпионате мира будет следить за десятью футболистами
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11