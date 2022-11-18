Месси – единственный аргентинский игрок, живущий один в комнате на ЧМ-2022

Говорят, что Азмун и Дзюба всегда в одном номере заселялись. Врут, наверное...)))
Футболисты и тренерский штаб сборной Аргентины заселились в отель в Катаре перед ЧМ-2022.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – единственный игрок национальной команды, который живeт один в номере в Дохе.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.
Фото: Ole.
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