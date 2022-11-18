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    Месси – единственный аргентинский игрок, живущий один в комнате на ЧМ-2022

    Футболисты и тренерский штаб сборной Аргентины заселились в отель в Катаре перед ЧМ-2022.

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – единственный игрок национальной команды, который живeт один в номере в Дохе.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

    Фото: Ole.

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    Источник: Ole

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17858

      Cleaner 1 час назад

      Говорят, что Азмун и Дзюба всегда в одном номере заселялись. Врут, наверное...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26615

      slavutiq70 1 час назад

      В принципе хочет жить один .ну и что пускай живёт деньги думаю позволяют .у меня лично тоже бывает что хочется одному побыть ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17858

      Cleaner > slavutiq70 1 час назад

      Деньги платит федерация Аргентины.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Статус ему позволяет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мерзость.

      0
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