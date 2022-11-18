Месси – единственный аргентинский игрок, живущий один в комнате на ЧМ-2022

Футболисты и тренерский штаб сборной Аргентины заселились в отель в Катаре перед ЧМ-2022.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси – единственный игрок национальной команды, который живeт один в номере в Дохе.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

Фото: Ole.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию