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    Широков назвал условие, при котором «Зенит» не станет чемпионом

    Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о чемпионских перспективах клуба из Петербурга.

    — Главный фактор, который может помешать «Зениту» стать чемпионом?

    — Отъезд легионеров. Уедут 2-3 человека — и добрый вечер.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12097

      Алексей З 1 час назад

      А вы игры на Кубок не смотрите ? Без 2-3 и с Факелом проблемы , КС и вовсе проиграли.

      0
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      Рейтинг: +17406

      paracetamol 1 час назад

      Эта старая лошадь с широким задом могла бы помолчать и не лезть на трибуну с целью пиара!

      2
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      Рейтинг: +897

      Эном айс 1 час назад

      Никто и не спорит. Барриос и Вендел-и досвидули...
      Хотя, убрать Соболя с Антошкой-здрасьте , десятое место. А Уткина с Комличенко-привет лучшая лига мира.
      Этак просто считать.)

      3
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      Рейтинг: +683

      Suvorov51 > Эном айс 1 минуту назад

      Не милый мой, у помойки из Питера будет олный пи..дец, а вот другие клубы будут в норме

      0
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      Рейтинг: +19943

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Открыл Америку - это и так понятно, но вот 2-3 человека может для этого не хватить ( смотря кто ), а вот если все свалят, то тогда точно !!!))

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