Широков назвал условие, при котором «Зенит» не станет чемпионом

А вы игры на Кубок не смотрите ? Без 2-3 и с Факелом проблемы , КС и вовсе проиграли.
Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о чемпионских перспективах клуба из Петербурга.
— Главный фактор, который может помешать «Зениту» стать чемпионом?
— Отъезд легионеров. Уедут 2-3 человека — и добрый вечер.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- Команда может завоевать 5-е чемпионство подряд.
- РПЛ возобновится в марте.
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