Переход Сычевого в «Краснодар» маловероятен. Клуб пугают новые отступные футболиста

Почти 1,6 млн евро это так много, не то что 20 млн за Кордобу
Переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен.
По информации «РБ Спорт», кубанский клуб отпугивает новая сумма отступных в контракте игрока в размере 100 миллионов рублей.
Селекционный отдел «Краснодара» также смущает то, что Сычевой еще не провел полноценного сезона в РПЛ.
- Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
- Он лучший бомбардир лиги вместе с Квинси Промесом.
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