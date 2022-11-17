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    Переход Сычевого в «Краснодар» маловероятен. Клуб пугают новые отступные футболиста

    Переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен.

    По информации «РБ Спорт», кубанский клуб отпугивает новая сумма отступных в контракте игрока в размере 100 миллионов рублей.

    Селекционный отдел «Краснодара» также смущает то, что Сычевой еще не провел полноценного сезона в РПЛ.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Он лучший бомбардир лиги вместе с Квинси Промесом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14001

      Skull_Boy 19 минут назад

      Почти 1,6 млн евро это так много, не то что 20 млн за Кордобу

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