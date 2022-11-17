Переход Сычевого в «Краснодар» маловероятен. Клуб пугают новые отступные футболиста

Переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен.

По информации «РБ Спорт», кубанский клуб отпугивает новая сумма отступных в контракте игрока в размере 100 миллионов рублей.

Селекционный отдел «Краснодара» также смущает то, что Сычевой еще не провел полноценного сезона в РПЛ.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Он лучший бомбардир лиги вместе с Квинси Промесом.

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