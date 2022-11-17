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    В «Оренбурге» считают, что Месси может не заиграть в их клубе

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о трансферной политике клуба.

    — При вас точно ни одна копейка не уйдет из клуба не по назначению?

    — Практически исключено. Хотя ответ прозаический. Допускаю, что недобросовестные сотрудники могут присутствовать в любой организации. Необходимо работать с подчиненными, показывать пример.

    Трансферы в футболе — субъективный процесс. Можно игрока купить за два рубля, а можно за десять. А главная суть не в цифрах, а в объективном соблюдении интересов клуба, тогда стоимость будет реальной.

    Часто спрашиваю у (спортивного директора Дмитрия) Андреева: «Дим, а он играть‑то будет хорошо у нас?» — «А кто же знает?» Звоню (главному тренеру Марцелу) Личке: «Марцел, берем футболиста. Как оценишь?» — «Ой, хороший!» «А играть будет?» — «Как зайдет».

    Та же история с вице‑президентом клуба Игорем Дегтяревым, он бывший игрок Высшей лиги: «Как зайдет, Василий Петрович». «А если Месси купим?» — «Этот тоже может не заиграть».

    Как бы смешно ни было, но действительно никто не даст гарантий, что конкретный футболист заиграет в твоей команде. Надо научиться угадывать, а точнее сводить риски до минимума.

    • «Оренбург» идет в РПЛ 7-м.
    • В прошлом сезоне команда была в Первой лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9571

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Как только начинают ересь нести официальные лица клубов- так клуб тонет !
      Когда , научатся солидно общаться с прессой , болельщиками и т.д. ?!

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      Рейтинг: +5127

      neim 1 час назад

      Так же как и Дзюба в Турции ? )))

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