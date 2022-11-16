«Краснодар» рассматривает единственного кандидата на пост главного тренера

Создаёт Оренбург команду, а её потом раздербанивают на запчасти для больших клубов!
В «Краснодаре» хотят, чтобы команду возглавил главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка.
По информации «СЭ», это единственный кандидат на замену Александру Сторожуку.
«Оренбург» намерен сохранить чешского специалиста, поэтому вероятность его ухода невысока.
Многое может решиться в четверг, 17 ноября.
- «Краснодар» занимает 8-е место в РПЛ после 17 туров.
- «Оренбург» идет на 7-й строчке в лиге.
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