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    «Краснодар» рассматривает единственного кандидата на пост главного тренера

    В «Краснодаре» хотят, чтобы команду возглавил главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка.

    По информации «СЭ», это единственный кандидат на замену Александру Сторожуку.

    «Оренбург» намерен сохранить чешского специалиста, поэтому вероятность его ухода невысока.

    Многое может решиться в четверг, 17 ноября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +931

      ARSteven89 1 час назад

      Создаёт Оренбург команду, а её потом раздербанивают на запчасти для больших клубов!

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