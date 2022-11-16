Президент медийного клуба «Броук Бойз» даст своему игроку 50 тысяч рублей, если тот забьет сборной России

Игрок клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салам Ашурмамадов вызван в сборную Таджикистана на матч с Россией. Этот факт прокомментировал президент команды Дмитрий Егоров.

– Ты будешь персонально поддерживать Ашурмамадова в матче с Россией?

– Конечно, буду. Причем максимально эмоционально. Буду кричать ему с бровки: «Салам!». Если забьет гол, получит бонусом 50 тысяч рублей.

Матч в Душанбе состоится завтра, 17 ноября.

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