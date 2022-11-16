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    Президент медийного клуба «Броук Бойз» даст своему игроку 50 тысяч рублей, если тот забьет сборной России

    Игрок клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салам Ашурмамадов вызван в сборную Таджикистана на матч с Россией. Этот факт прокомментировал президент команды Дмитрий Егоров.

    – Ты будешь персонально поддерживать Ашурмамадова в матче с Россией?

    – Конечно, буду. Причем максимально эмоционально. Буду кричать ему с бровки: «Салам!». Если забьет гол, получит бонусом 50 тысяч рублей.

    • Матч в Душанбе состоится завтра, 17 ноября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +930

      ARSteven89 7 минут назад

      50000р за гол для таджика в России это примерно как ежемесячный аванс водителю самосвала на Колыме)

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