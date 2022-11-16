Президент медийного клуба «Броук Бойз» даст своему игроку 50 тысяч рублей, если тот забьет сборной России

50000р за гол для таджика в России это примерно как ежемесячный аванс водителю самосвала на Колыме)
Игрок клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салам Ашурмамадов вызван в сборную Таджикистана на матч с Россией. Этот факт прокомментировал президент команды Дмитрий Егоров.
– Ты будешь персонально поддерживать Ашурмамадова в матче с Россией?
– Конечно, буду. Причем максимально эмоционально. Буду кричать ему с бровки: «Салам!». Если забьет гол, получит бонусом 50 тысяч рублей.
- Матч в Душанбе состоится завтра, 17 ноября.
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