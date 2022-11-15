«Спартак» показал бурную реакцию воспитанников академии на появление Промеса на тренировке

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес посетил Академию имени Федора Черенкова.

Голландец встретился с воспитанниками спартаковской академии, которые эмоционально отреагировали на его появление на тренировке.

Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.

Промес с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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