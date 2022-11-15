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    «Спартак» показал бурную реакцию воспитанников академии на появление Промеса на тренировке

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес посетил Академию имени Федора Черенкова.

    Голландец встретился с воспитанниками спартаковской академии, которые эмоционально отреагировали на его появление на тренировке.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
    • Промес с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спартак информ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      slabrilarp 54 минуты назад

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      Рейтинг: +1249

      Красногвардейчик 1 час назад

      Дети давно в зоопарке не были, а тут Горилла!!)))

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      Рейтинг: +343

      Grom1987 > Красногвардейчик 45 минут назад

      Очень жду, когда наши правоохранители после сво, займутся такими расистами как ты и тогда в зоопарке окажешься ты и будешь сидеть в клетке!

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      Рейтинг: +2483

      Челнинец > Красногвардейчик 17 минут назад

      сразу видно что ты Дегенерат!

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      Рейтинг: +1311

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Прикольно

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      Рейтинг: +5437

      Enter2006 1 час назад

      За детишек рад, действительно эмоционально!

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