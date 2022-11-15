Мбаппе – трансферная цель «МЮ». В нем видят замену Роналду

Раньше, при Фергюсоне, переход в МЮ это был нереальный шаг вперед, а теперь это десятки шагов назад
«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Клуб АПЛ готов заплатить за француза более 150 миллионов фунтов.
23-летний футболист должен заменить в составе «МЮ» Криштиану Роналду.
Альтернативный вариант для «Юнайтед» – Виктор Осимхен из «Наполи».
- В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
- Сообщалось, что он может покинуть «ПСЖ» из-за разногласий с руководством.
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