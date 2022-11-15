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    Мбаппе – трансферная цель «МЮ». В нем видят замену Роналду

    «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

    Клуб АПЛ готов заплатить за француза более 150 миллионов фунтов.

    23-летний футболист должен заменить в составе «МЮ» Криштиану Роналду.

    Альтернативный вариант для «Юнайтед» – Виктор Осимхен из «Наполи».

    • В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
    • Сообщалось, что он может покинуть «ПСЖ» из-за разногласий с руководством.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13986

      Skull_Boy 7 минут назад

      Раньше, при Фергюсоне, переход в МЮ это был нереальный шаг вперед, а теперь это десятки шагов назад

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