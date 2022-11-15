Канчельскис: «Согласен с Роналду. Рангник – хренов теоретик, как Слуцкий и Кононов»

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего Криштиану Роналду об экс-тренере английского клуба Ральфе Рангнике.

«Рангник вообще нигде не тренировал. Немец – хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.

Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника – сказал правильные вещи», – сказал Канчельскис.

Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.

Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.

В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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