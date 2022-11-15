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    Канчельскис: «Согласен с Роналду. Рангник – хренов теоретик, как Слуцкий и Кононов»

    Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего Криштиану Роналду об экс-тренере английского клуба Ральфе Рангнике.

    «Рангник вообще нигде не тренировал. Немец – хренов теоретик. Отношу его как раз к таким специалистам. Такие тренеры занимаются только теорией. Не так давно в интервью я говорил, что как раз Слуцкий и Кононов такие же. Занимаются теорией, но только не футболом.

    Этот такой же был теоретик. Результат не дал. Я согласен с Роналду по поводу Рангника – сказал правильные вещи», – сказал Канчельскис.

    • Рангник возглавлял «МЮ» с 29 ноября 2021-го по 29 мая 2022-го года.
    • Он должен был стать консультантом клуба, но договоренность аннулировали.
    • В итоге тренер ушел работать в сборную Австрии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7560

      mihail200606 2 часа назад

      Да неплохой футбол у Кононова команды показывали..а слуцкий вообще-то и ЧР выигрывал,в отличие от КОНЧЕельскиса.. что он там в России тренеровал..?Уфу? уже не помню..но вроде без результатов..футболист то сам хороший был,но трындит много

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