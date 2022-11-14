Игрокам «Рубина» пришлось перелезать через забор стадиона после матча с «Енисеем»

В «Рубине» объяснили, почему футболисты казанской команды через забор покидали стадион после матча 18-го тура Первой лиги против «Енисея».

«Рубин» этот стадион арендует. Сотрудник стадиона допустил ошибку и закрыл раньше времени территорию стадиона», – сообщила клубная пресс-служба.

«Рубин» сыграл вничью с «Енисеем» – 0:0.

Команда идет на 5-м месте в первенстве после 18 туров.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно