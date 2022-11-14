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    Игрокам «Рубина» пришлось перелезать через забор стадиона после матча с «Енисеем»

    В «Рубине» объяснили, почему футболисты казанской команды через забор покидали стадион после матча 18-го тура Первой лиги против «Енисея».

    «Рубин» этот стадион арендует. Сотрудник стадиона допустил ошибку и закрыл раньше времени территорию стадиона», – сообщила клубная пресс-служба.

    • «Рубин» сыграл вничью с «Енисеем» – 0:0.
    • Команда идет на 5-м месте в первенстве после 18 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23508

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Сотрудник стадиона не имеет другой возможности наказать футболистов за плохую игру, как только запереть их на стадионе. Видно, какую-то дверь не успел запереть - просочились негодяи. )

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