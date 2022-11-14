Игрокам «Рубина» пришлось перелезать через забор стадиона после матча с «Енисеем»

Сотрудник стадиона не имеет другой возможности наказать футболистов за плохую игру, как только запереть их на стадионе. Видно, какую-то дверь не успел запереть - просочились негодяи. )
В «Рубине» объяснили, почему футболисты казанской команды через забор покидали стадион после матча 18-го тура Первой лиги против «Енисея».
«Рубин» этот стадион арендует. Сотрудник стадиона допустил ошибку и закрыл раньше времени территорию стадиона», – сообщила клубная пресс-служба.
- «Рубин» сыграл вничью с «Енисеем» – 0:0.
- Команда идет на 5-м месте в первенстве после 18 туров.
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