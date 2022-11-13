Михаил Кержаков: «Зенит» – бразильская команда? Такая политика клуба. Грамотная селекция»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о политике клуба.

– Идут разговоры, что «Зенит» – бразильская команда. Говорят, нет бразильцев – нет «Зенита».

– Понятно, что легионеры у нас – ведущие игроки. Они же не только у нас. Грамотная селекция у нас.

– А как же «ребята с нашего двора»? 2007 год. Болельщики радовались.

– Это было великолепно, шикарно. Сейчас есть то, что есть. Такая политика клуба. Классные игроки действительно.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Кержаков – воспитанник «Зенита».

У «Зенита» самый большой бюджет в РПЛ.

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