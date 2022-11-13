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    Ловрен: «Хотел бы сыграть со «Спартаком». Но не выйдет»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен расстроен, что пропустит оставшиеся два матча группового этапа Кубка России.

    «Я хотел бы остаться в России чуть подольше и провести оставшиеся в 2022 году официальные матчи — особенно со «Спартаком». Но не выйдет — я отправлюсь на чемпионат мира. После мирового первенства я вновь стану игроком «Зенита».

    Партнеры по команде перед отъездом в сборную пожелали мне большой удачи. Я сказал им, чтобы поддерживали меня, кто-то согласился, а кто-то — нет (смеется). На самом деле, я уверен, что все они будут переживать за меня», – сказал Ловрен.

    • 16 ноября «Зенит» сыграет в Кубке против «Факела».
    • 27 ноября «Зенит» примет «Спартак».
    • ЧМ-2022, куда отправляется Ловрен, стартует 20 ноября.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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