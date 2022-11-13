Ловрен: «Хотел бы сыграть со «Спартаком». Но не выйдет»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен расстроен, что пропустит оставшиеся два матча группового этапа Кубка России.

«Я хотел бы остаться в России чуть подольше и провести оставшиеся в 2022 году официальные матчи – особенно со «Спартаком». Но не выйдет – я отправлюсь на чемпионат мира. После мирового первенства я вновь стану игроком «Зенита».

Партнеры по команде перед отъездом в сборную пожелали мне большой удачи. Я сказал им, чтобы поддерживали меня, кто-то согласился, а кто-то – нет (смеется). На самом деле, я уверен, что все они будут переживать за меня», – сказал Ловрен.

16 ноября «Зенит» сыграет в Кубке против «Факела».

27 ноября «Зенит» примет «Спартак».

ЧМ-2022, куда отправляется Ловрен, стартует 20 ноября.

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