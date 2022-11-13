Впервые в этом веке на чемпионате мира не будет игроков из УПЛ

УПЛ проводит матчи, без зрителей , с прерыванием на воздушную тревогу.
Бомбардир , раз берётесь за эту тему , так аналитику выкладывайте. Причины назови. Не можешь , так не стоит и поднимать данный вопрос.
Ни один футболист из чемпионата Украины не попал на чемпионат мира-2022. Такого не было с 1998 года.
Например, в 2018 году на ЧМ было три футболиста из УПЛ.
- ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
- Сборная Украины участвовала на ЧМ 1 раз – в 2006 году.
- Украинский «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги Европы.
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