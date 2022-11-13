Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Впервые в этом веке на чемпионате мира не будет игроков из УПЛ

    Ни один футболист из чемпионата Украины не попал на чемпионат мира-2022. Такого не было с 1998 года.

    Например, в 2018 году на ЧМ было три футболиста из УПЛ.

    • ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
    • Сборная Украины участвовала на ЧМ 1 раз – в 2006 году.
    • Украинский «Шахтер» вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    ЧМ-2022: заявки команд, составы 20
    Ловрен: «Цель Хорватии – выиграть ЧМ-2022» 1
    Глеб определил трех фаворитов ЧМ-2022 3
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12005

      Алексей З 5 минут назад

      УПЛ проводит матчи, без зрителей , с прерыванием на воздушную тревогу.
      Бомбардир , раз берётесь за эту тему , так аналитику выкладывайте. Причины назови. Не можешь , так не стоит и поднимать данный вопрос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6846

      Semenycch 46 минут назад

      Совершенно согласен с предыдущим автором, только без грубости. Это сайт про футбол и не нужно сюда тащить политику!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8198

      vladik12 > Semenycch 36 минут назад

      А это про что? УПЛ, ЧМ-2022. Вы совсем там не можете отличить политику от футбола?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7613

      Томик 2 часа назад

      Вы же спрашивали, чего хотят читатели... Вам же русским языком говорили - ***** тут про это писать. Идите на йух, бомбардир.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11