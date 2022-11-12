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    Михаил Кержаков: «У «Зенита» нет задачи стать народной командой. Достаточно, что нас любят в Петербурге»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал понять, что у команды нет амбиций становиться народной.

    – Вы много лет становитесь чемпионом с «Зенитом», как это было у «Спартака» в 1990-х. «Зенит» может стать новой народной командой, за которую будет болеть вся страна?

    – Вряд ли. Но у нас и нет задачи становиться народной командой. Нас любят в Петербурге – нам этого достаточно.

    – Что нужно сделать, чтобы какая-либо из команд могла в этом смысле перебить «Спартак»?

    – Думаю, это сложно сделать. Тем более с 1990-х не так много времени прошло. Даже когда были в Киргизии – там много болельщиков «Спартака».

    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
    • Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1108

      MDAR 12 минут назад

      Я как болел Спартака удивился этим словам. И после этих слов я почему то, зауважал Кержакова. Не надо бить рекорды на зло кому то. Надо играть и выигрывать. И будет счастье, уважение и любовь болельщиков.Футбол это футбол, хотелось бы в это верить.

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