Михаил Кержаков: «У «Зенита» нет задачи стать народной командой. Достаточно, что нас любят в Петербурге»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал понять, что у команды нет амбиций становиться народной.

– Вы много лет становитесь чемпионом с «Зенитом», как это было у «Спартака» в 1990-х. «Зенит» может стать новой народной командой, за которую будет болеть вся страна?

– Вряд ли. Но у нас и нет задачи становиться народной командой. Нас любят в Петербурге – нам этого достаточно.

– Что нужно сделать, чтобы какая-либо из команд могла в этом смысле перебить «Спартак»?

– Думаю, это сложно сделать. Тем более с 1990-х не так много времени прошло. Даже когда были в Киргизии – там много болельщиков «Спартака».

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

Команда и сейчас лидирует в РПЛ.

Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно