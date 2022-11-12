Михаил Кержаков: «У «Зенита» нет задачи стать народной командой. Достаточно, что нас любят в Петербурге»

Я как болел Спартака удивился этим словам. И после этих слов я почему то, зауважал Кержакова. Не надо бить рекорды на зло кому то. Надо играть и выигрывать. И будет счастье, уважение и любовь болельщиков.Футбол это футбол, хотелось бы в это верить.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал понять, что у команды нет амбиций становиться народной.
– Вы много лет становитесь чемпионом с «Зенитом», как это было у «Спартака» в 1990-х. «Зенит» может стать новой народной командой, за которую будет болеть вся страна?
– Вряд ли. Но у нас и нет задачи становиться народной командой. Нас любят в Петербурге – нам этого достаточно.
– Что нужно сделать, чтобы какая-либо из команд могла в этом смысле перебить «Спартак»?
– Думаю, это сложно сделать. Тем более с 1990-х не так много времени прошло. Даже когда были в Киргизии – там много болельщиков «Спартака».
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- Команда и сейчас лидирует в РПЛ.
- Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.
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