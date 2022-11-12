РПЛ. «Спартак» в гостях победил «Локомотив» и вернулся на второе место

Глядишь такими темпами спартак займет не 10 место ,а может даже 8 или 7 ,что будет явным успехом гыгы
«Спартак» в 17-м туре чемпионата России переиграл «Локомотив». Гости забили два гола в первой половине.
Спартаковцы вернулись на второе место. «Локомотив» остался в зоне переходных матчей.
«Спартак» победил на «РЖД Арене» впервые за три года.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Промес, 21 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 28; 1:2 – Изидор, 87.
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