РПЛ. «Спартак» в гостях победил «Локомотив» и вернулся на второе место

«Спартак» в 17-м туре чемпионата России переиграл «Локомотив». Гости забили два гола в первой половине.

Спартаковцы вернулись на второе место. «Локомотив» остался в зоне переходных матчей.

«Спартак» победил на «РЖД Арене» впервые за три года.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Промес, 21 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 28; 1:2 – Изидор, 87.

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