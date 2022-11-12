Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. «Спартак» в гостях победил «Локомотив» и вернулся на второе место

    «Спартак» в 17-м туре чемпионата России переиграл «Локомотив». Гости забили два гола в первой половине.

    Спартаковцы вернулись на второе место. «Локомотив» остался в зоне переходных матчей.

    «Спартак» победил на «РЖД Арене» впервые за три года.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Промес, 21 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 28; 1:2 – Изидор, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Ребров поделился ожиданиями от весенней части РПЛ
    «Спартак» установил рекорд РПЛ по количеству голевых матчей подряд 1
    «Локо» уже месяц играет без нового тренера. Когда он появится? 3
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии94
    ...
    • ...
      Рейтинг: +688

      Zenit40k 16 минут назад

      Глядишь такими темпами спартак займет не 10 место ,а может даже 8 или 7 ,что будет явным успехом гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Pawel12 35 минут назад

      Худяков, это провал! Это не вратарь, это дно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > Pawel12 34 минуты назад

      Да у вас и Хвича в своё время дном был

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      Pawel12 > Афpиканская чyма свинeй 26 минут назад

      Хвича заиграл! а Худядову не светит. Он хороший вратарь, он попал в не лучшее время локо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4696

      ААМ 49 минут назад

      Не много ли СМАМ пробивает пеналов? А так идёт вторым. Учитывая явный спад в игре Зенита, весной интрига может появиться.ю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй 1 час назад

      Хряки, а чё не усираемся, когда сами только за счёт пеналя побеждаем ? Или своё говно не пахнет ?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1108

      MDAR > Афpиканская чyма свинeй 55 минут назад

      А ты вообще кто??? Блудный сын??? Если бы ты блудный смотрел матч, то не задавал бы глупых вопросов. Давай до свидания.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10691

      R_a_i_n > Афpиканская чyма свинeй 36 минут назад

      А не пошёл бы та на йух!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > R_a_i_n 33 минуты назад

      Не, не пошёл

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10691

      R_a_i_n > Афpиканская чyма свинeй 31 минуту назад

      Не пойдешь сам ,отведу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > R_a_i_n 18 минут назад

      Откуда дорогу знаешь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10691

      R_a_i_n > Афpиканская чyма свинeй 13 минут назад

      Не перестанешь звездеть, дорогу как облупленную будешь знать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > R_a_i_n 9 минут назад

      Давно там поселился ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5412

      Enter2006 1 час назад

      Лучший в мире клуб "Спартак"!!! Мне покуй кто сказал не так!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > Enter2006 1 час назад

      Я тоже отметил победу !!! )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      Болотоход 1 час назад

      Всех КБ фанов с победой!
      Должны были громить поезд уверенно!
      Но до ладно - главное 3 очка и отставание от газ.проекта осталось тем же)
      На пазу с хорошим настроем уходим.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > Болотоход 1 час назад

      Думаю главное не отставание от Зенита, а разрыв с преследователями !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      Болотоход > Persona_non_Grata 1 час назад

      И то так))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17199

      ilichkadr 1 час назад

      Спартак с заслуженной победой! Играли хорошо, но можно было бы и лучше. С выходом Соболева, как ни странно, атакующий потенциал упал на уровень бей/беги.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > ilichkadr 1 час назад

      Спасибо ! Но с последней фразой не согласен - Шамар хорошо провел первый тайм, а затем сдулся + не забитый 100% момент и замена оправдана, а вот тактика матча была продиктована счетом, ходом матча и состоянием команды - во второй половине второго тайма подсели.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17199

      ilichkadr > Persona_non_Grata 51 минуту назад

      Я к тому, что Соболев не внёс в атакующий потенциал команды ровным счётом ничего. Продиктована ли счётом или подсели.......это уже из серии "если бы это было летом, если бы у нас был доберман-пинчер, если бы у нас была перчатка той женщины, если бы доберман-пинчер сразу взял след…"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > ilichkadr 47 минут назад

      Ну я опять не согласен - вошел в игру активно, был полезен ... Но нападающий фигура во многом зависимая и когда команда больше времени уделяет обороне и удержанию счета, вменять в вину нападающему, что он не забил - ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй 1 час назад

      Хряки, скиньтесь Ловчеву на зубную щётку

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      Болотоход > Афpиканская чyма свинeй 1 час назад

      Себе на мусорке возьми)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй 1 час назад

      Это какой-то эпичнейший позор. Хряков мазутных судьи тянут пеналями, как на налыгаче. Даже у полумёртвого Локомотива выиграть без пенальти не в состоянии. К концу чемпионата без судей займут законное десятое место

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > Афpиканская чyма свинeй 1 час назад

      Я вот не пойму - какой кайф писать ОТКРОВЕННУЮ куйня и выглядеть в глазах окружающих ПОЛНЫМ дебилом ..., впрочем возможно так оно и есть (((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > Persona_non_Grata 1 час назад

      Секта, куле. Старче, береги жопу от детонации

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5832

      rash1959 > Persona_non_Grata 1 час назад

      "ПОЛНЫЕ дебилы" по другому не могут могут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > Афpиканская чyма свинeй 1 час назад

      Не, ну ладно, с этим всё понятно, но вот хочется узнать - какие умственно недоразвитые ставят плюсики этим тупым высерам, ОТКЛИКНИТЕСЬ - хочу знать по персоналиям !)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2743

      фанат джигурды > Persona_non_Grata 57 минут назад

      Вот я тоже сколько раз писал, надо сделать, чтоб было видно, как на другом ресурсе: кто лайкает каждый коммент. Когда это там ввели- сразу столько догадок подтвердилось)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > Persona_non_Grata 56 минут назад

      Это люди с трезвым взглядом и рациональным мышлением, ничего общего со свинячьим коллективным разумом (одна куцая извилина на всё стадо) не имеющие

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11997

      Алексей З > Persona_non_Grata 53 минуты назад

      Ну если животное из параши не вылезает , только это и может.
      Это психология опущенных, гавкать на всех.
      Игнорируйте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19859

      Persona_non_Grata > Алексей З 45 минут назад

      Вот ведь только что бомбардир проводил опрос с пожеланиями и там было много о том что бы избавиться наконец от этих уродов !!!(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > Алексей З 44 минуты назад

      Рыло паскудное, што там у нас за праздник сегодня ? Огненная победа хрячья за счёт пеналя ? А почему ты псина вонючая в истерике по этому поводу не заходишься ? Или когда такое со Спердаком, то это другое ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1108

      MDAR > Афpиканская чyма свинeй 44 минуты назад

      Удивляюсь тем индивидуумам которые ставят плюс этому ущербному. Значит они токие же ущербные. За кого бы ты не болел, подписываться за это ущербное существо, значит подписаться под своей никчемномстью. Продолжайте...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > MDAR 38 минут назад

      Свиной коллективный разум всегда на мир широко открытыми глазами смотрит, знамо ли дело - одна извилина на всех

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1108

      MDAR > Афpиканская чyма свинeй 18 минут назад

      Да я и не скрывают, что я мясо, свин, и тому подобное. И я горжусь этим. Я болею за любимых хряков, мясо. Я мясо был и останусь. А вот ты средний род, как был им так и останешься. Мне больше не хочется общаться с средним полом. Делай выводы, оно и есть оно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Афpиканская чyма свинeй > MDAR 17 минут назад

      Ещё один тупорылый баран подвизался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1108

      MDAR > Афpиканская чyма свинeй 6 минут назад

      Хотел подобрать как можно унизительное слово, но думаю ты ущербный даже токого не достоин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1350

      шахта Заполярная 1 час назад

      Ну вот чума африканская отписалась, поздравила, осталось еще бармалейку послушать, может тоже поздравит.
      СПАРТАК С ПОБЕДОЙ.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11