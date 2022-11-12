Сулейманов: «Все понимают, куда уходит Галактионов. Раньше там был Семин»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов прокомментировал уход главного тренера Михаила Галактионова.

«Куда уходит? Ну, это всем понятно, куда уходит. Не звал ли с собой? Нет пока (смеется). Я буду всегда ждать предложений от клуба. Буду смотреть на предложения, обсуждать с гендиректором, агентом.

Получится ли у него там, куда он уйдет? Вполне. Это профессиональный тренер.

Какие там подводные камни? Там все изменилось. При мне был Юрий Палыч Семин, который все держал в руках. Сможет ли так держать все Галактионов? Я не знаю», – сказал Сулейманов.

Уже месяц сообщается, что Галактионов примет «Локомотив».

Москвичи идут в РПЛ ниже «Пари НН».

В последнем матче при Галактионове «Пари НН» победил «Ахмат» (3:2).

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