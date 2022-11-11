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    «Химки» могут выставить на трансфер до десяти игроков

    Журналист Сергей Ильeв анонсировал чистку состава в «Химках».

    По его информации, подмосковный клуб может выставить на трансфер до десяти игроков.

    В список попали Денис Глушаков, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук и другие.

    Объявить об этом планируют после домашнего матча с «Сочи» (13 ноября, 16:30 мск).

    Некоторые футболисты «Химок» могут оказаться в «Торпедо», где работает бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5374

      Enter2006 44 минуты назад

      Развал подмосковной команды "по плану". Суки!!!

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      Рейтинг: +20203

      derrik2000 1 час назад

      Вот и ладненько: пора потихоньку приспосабливаться пылить в ФНЛ.
      В зоне вылета из неё.

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