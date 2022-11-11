«Химки» могут выставить на трансфер до десяти игроков

Журналист Сергей Ильeв анонсировал чистку состава в «Химках».

По его информации, подмосковный клуб может выставить на трансфер до десяти игроков.

В список попали Денис Глушаков, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук и другие.

Объявить об этом планируют после домашнего матча с «Сочи» (13 ноября, 16:30 мск).

Некоторые футболисты «Химок» могут оказаться в «Торпедо», где работает бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев.

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