Губерниев посоветовал Дзюбе получить образование во время паузы в карьере

Матчу-ТВ интереснo мнение Дзюбы на этoт высер Губы ?
Тот просто пошлёт его на ... и скажет, я не образованный заработал больше , чем ты облизав Тину и всех из Газпром-медиа.
И это правда.
Мнение Проплаченного Губерниева мало кого интересует , кроме конечно Бомбардира.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал совет Артему Дзюбе.
«Пусть идет учиться, сейчас самое время. Пусть поступит в вуз и учится», – сказал Губерниев.
- 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
- Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
- Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».
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