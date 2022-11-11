Губерниев посоветовал Дзюбе получить образование во время паузы в карьере

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал совет Артему Дзюбе.

«Пусть идет учиться, сейчас самое время. Пусть поступит в вуз и учится», – сказал Губерниев.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».

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