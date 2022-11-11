Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Губерниев посоветовал Дзюбе получить образование во время паузы в карьере

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал совет Артему Дзюбе.

    «Пусть идет учиться, сейчас самое время. Пусть поступит в вуз и учится», – сказал Губерниев.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Яркий и независимый». Авербух считает, что Дзюба хорошо смотрелся бы в «Ледниковом периоде»
    Жулин заявил, что Дзюбу ждут на «Ледниковом периоде»
    Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий России. Не удивлюсь, если увижу его в ЦСКА» 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11973

      Алексей З 6 минут назад

      Матчу-ТВ интереснo мнение Дзюбы на этoт высер Губы ?
      Тот просто пошлёт его на ... и скажет, я не образованный заработал больше , чем ты облизав Тину и всех из Газпром-медиа.
      И это правда.
      Мнение Проплаченного Губерниева мало кого интересует , кроме конечно Бомбардира.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11