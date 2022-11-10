«Мне это неинтересно». Погребняк – о просмотре матча Таджикистан – Россия

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк порассуждал о важности проведения товарищеской встречи с Таджикистаном.
«Наша сборная должна играть любые матчи, это очень важно. Национальная команда обязана жить.
Понятное дело, что матчи с Таджикистаном и прочими мы проводим уже от безвыходности. Но такие игры нужны, чтобы о нас писали, говорили и помнили.
У ребят должна быть игровая практика. Это поможет ребятам остаться одним целым.
Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно», – сказал Погребняк.
- Сборная России встретится с Таджикистаном 17 ноября в Душанбе.
- Начало – в 18:00 мск.
- Матч примет 20-тысячный Центральный республиканский стадион.
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Источник: «Чемпионат»