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    В ОАЭ зимой могут организовать турнир для клубов РПЛ с челленджами и буллитами вместо пенальти

    В феврале в Объединенных Арабских Эмиратах может пройти сразу два выставочных турнира с участием клубов РПЛ.

    О первом соревновании, организатором которого станет букмекерская компания «Фонбет», можно узнать здесь.

    Второй турнир должен стать более развлекательным. К примеру, планируются следующие эксперименты:

    • буллит вместо классических пенальти;
    • последние 10 минут матча игра красным мячом, и взятие ворот оценивается в 2 гола;
    • челленджи команд;
    • выставочный матч одной из команд (либо сборной четырех команд) со сборной Медиалиги.

    Приглашения на турнир получили «Спартак», «Краснодар» и «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +808

      ScarlettOgusania 58 минут назад

      Проиграют в такой медиафутбол, и забудут, как играть в классический)))

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