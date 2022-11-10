В ОАЭ зимой могут организовать турнир для клубов РПЛ с челленджами и буллитами вместо пенальти

В феврале в Объединенных Арабских Эмиратах может пройти сразу два выставочных турнира с участием клубов РПЛ.
О первом соревновании, организатором которого станет букмекерская компания «Фонбет», можно узнать здесь.
Второй турнир должен стать более развлекательным. К примеру, планируются следующие эксперименты:
- буллит вместо классических пенальти;
- последние 10 минут матча игра красным мячом, и взятие ворот оценивается в 2 гола;
- челленджи команд;
- выставочный матч одной из команд (либо сборной четырех команд) со сборной Медиалиги.
Приглашения на турнир получили «Спартак», «Краснодар» и «Зенит».
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Источник: «РБ Спорт»