«Спартак» не заинтересован в возвращении Жиго

Человек вернулся домой , на Родину , к сыну.
Клуб и игрок поблагодарили друг друга, все довольны.
Почему его надо рассматривать, дебилизм блогеров зашкаливает.
«Спартак» не рассматривает возможность возвращения защитника «Марселя» Самуэля Жиго, сообщает «РБ Спорт».
Московский клуб хочет усилить линию обороны и рассматривает несколько иностранных футболистов. В их число не входит 29-летний француз.
- Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
- Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.
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