«Спартак» не заинтересован в возвращении Жиго

«Спартак» не рассматривает возможность возвращения защитника «Марселя» Самуэля Жиго, сообщает «РБ Спорт».

Московский клуб хочет усилить линию обороны и рассматривает несколько иностранных футболистов. В их число не входит 29-летний француз.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.

Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно