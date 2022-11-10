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    «Спартак» не заинтересован в возвращении Жиго

    «Спартак» не рассматривает возможность возвращения защитника «Марселя» Самуэля Жиго, сообщает «РБ Спорт».

    Московский клуб хочет усилить линию обороны и рассматривает несколько иностранных футболистов. В их число не входит 29-летний француз.

    • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
    • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11966

      Алексей З 25 минут назад

      Человек вернулся домой , на Родину , к сыну.
      Клуб и игрок поблагодарили друг друга, все довольны.
      Почему его надо рассматривать, дебилизм блогеров зашкаливает.

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      Рейтинг: +20200

      derrik2000 1 час назад

      А зря.
      29 лет - самый расцвет для защитника.
      Другое дело, что сам Жиго не горит, видимо, желанием вернуться в Россию.
      Поэтому и соломку стелют, что, мол, и не очень-то и хотелось его обратно... ))

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      Рейтинг: +10969

      "supermax" > derrik2000 55 минут назад

      он говорил о желании уйти из-за семьи еще задолго до всего...вполне логично что и сейчас он не захочет вернуться....семья на первом месте должна быть...тут солому стели не стели

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