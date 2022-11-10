Дешам назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022

Чемпион мира говорит о 1/8 ?
Только за это его надо гнать из сборной.
По составу Франция входит , по моему, в тройку сильнейших , но играет с этим тренером не пойми во что.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о задаче своей команды на чемпионате мира.
«Я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил.
Наша цель – попасть в 1/8 финала», – заявил Дешам.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
- Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.
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