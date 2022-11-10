Дешам назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о задаче своей команды на чемпионате мира.

«Я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил.

Наша цель – попасть в 1/8 финала», – заявил Дешам.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

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