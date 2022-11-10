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    Дешам назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о задаче своей команды на чемпионате мира.

    «Я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил.

    Наша цель – попасть в 1/8 финала», – заявил Дешам.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
    • Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11959

      Алексей З 1 час назад

      Чемпион мира говорит о 1/8 ?
      Только за это его надо гнать из сборной.
      По составу Франция входит , по моему, в тройку сильнейших , но играет с этим тренером не пойми во что.

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