«Зенит» зимой может вернуться к кандидатуре Эраковича

Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович по-прежнему интересен «Зениту».

Петербургский клуб может вернуться к кандидатуре 21-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

«Зенит» пытался купить серба летом, но тогда сторонам не удалось договориться о финансовых условиях сделки.

Рыночная стоимость Эраковича – 5 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Црвену Звезду» 25 матчей и сделал 2 ассиста.

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