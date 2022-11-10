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    «Зенит» зимой может вернуться к кандидатуре Эраковича

    Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович по-прежнему интересен «Зениту».

    Петербургский клуб может вернуться к кандидатуре 21-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

    «Зенит» пытался купить серба летом, но тогда сторонам не удалось договориться о финансовых условиях сделки.

    • Рыночная стоимость Эраковича – 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за «Црвену Звезду» 25 матчей и сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17162

      ilichkadr 56 минут назад

      За 25 матчей сделал 2 ассиста и он по-прежнему интересен Зениту!?

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      Рейтинг: +33

      F@nat1k > ilichkadr 38 минут назад

      он защитник алеша. он что должен быть лучшем бомбардиром лиги? ума пздц.

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      Рейтинг: +17162

      ilichkadr > F@nat1k 32 минуты назад

      Ну, да защитник, который играет сам по себе.
      P.S. Митюня, ты думай, когда что-нибудь пишешь. Вникай не только в текст, но и смысл сказанного.

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