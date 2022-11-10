«Зенит» зимой может вернуться к кандидатуре Эраковича

За 25 матчей сделал 2 ассиста и он по-прежнему интересен Зениту!?
Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович по-прежнему интересен «Зениту».
Петербургский клуб может вернуться к кандидатуре 21-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
«Зенит» пытался купить серба летом, но тогда сторонам не удалось договориться о финансовых условиях сделки.
- Рыночная стоимость Эраковича – 5 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел за «Црвену Звезду» 25 матчей и сделал 2 ассиста.
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