«Пусть они мучаются с бразильцами и Чистяковым». Степашин отверг возможность трансфера Тюкавина в «Зенит»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заверил, что клуб не планирует продавать форварда Константина Тюкавина в «Зенит».

— Говорят, он может перейти в «Зенит».

— «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Дмитрием Чистяковым.

В этом сезоне РПЛ форвард молодежной сборной России забил 5 мячей в 15 матчах.

Тюкавин стоит 7 миллионов евро.

«Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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