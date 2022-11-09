«Пусть они мучаются с бразильцами и Чистяковым». Степашин отверг возможность трансфера Тюкавина в «Зенит»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заверил, что клуб не планирует продавать форварда Константина Тюкавина в «Зенит».
— Говорят, он может перейти в «Зенит».
— «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Дмитрием Чистяковым.
- В этом сезоне РПЛ форвард молодежной сборной России забил 5 мячей в 15 матчах.
- Тюкавин стоит 7 миллионов евро.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
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Источник: «РБ Спорт»