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    «Пусть они мучаются с бразильцами и Чистяковым». Степашин отверг возможность трансфера Тюкавина в «Зенит»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заверил, что клуб не планирует продавать форварда Константина Тюкавина в «Зенит».

    — Говорят, он может перейти в «Зенит».

    — «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Дмитрием Чистяковым.

    • В этом сезоне РПЛ форвард молодежной сборной России забил 5 мячей в 15 матчах.
    • Тюкавин стоит 7 миллионов евро.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2022 23:51
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