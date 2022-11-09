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    «Арсенал» близок к покупке Мудрика из «Шахтера»

    «Арсенал» провел позитивные переговоры по поводу зимнего трансфера форварда «Шахтера» Михаила Мудрика.

    «Шахтер» ранее обозначал, что хочет получить за игрока 100 миллионов евро.

    • 21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне УПЛ у Мудрика 9 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
    • У игрока 8 матчей за сборную Украины.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 21:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1957

      Maxi_7 22 минуты назад

      Я думаю сторгуются +- 65 плюс бонусы в случае его успехов, трофеев и т.д. Парень толковый, возможно будущая звезда мирового футбола. Нынешний Арсенал для него сейчас лучшее место для развития.

      0
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      Рейтинг: +11950

      Алексей З 39 минут назад

      Хороший пацанчик.
      Сотка много , а вот 60 стоит.

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      Рейтинг: +214

      Avitaminoz 52 минуты назад

      Вы хоть пишите какой Арсенал. А то мало ли. Может Тулу продали да купили :)

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