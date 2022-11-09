«Арсенал» близок к покупке Мудрика из «Шахтера»

Я думаю сторгуются +- 65 плюс бонусы в случае его успехов, трофеев и т.д. Парень толковый, возможно будущая звезда мирового футбола. Нынешний Арсенал для него сейчас лучшее место для развития.
«Арсенал» провел позитивные переговоры по поводу зимнего трансфера форварда «Шахтера» Михаила Мудрика.
«Шахтер» ранее обозначал, что хочет получить за игрока 100 миллионов евро.
- 21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.
- В сезоне УПЛ у Мудрика 9 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
- У игрока 8 матчей за сборную Украины.
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