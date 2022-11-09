Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Челси» насчет своего коллеги Грэма Поттера.

«Если «Челси» примет мой скромный совет, то дайте Поттеру время, и у него все получится.

У них хорошие результаты. Но ему нужно время, как и всем», – считает испанец.

Поттер принял «Челси» в сентябре.

Команда идет вне зоны еврокубков.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Боруссией» Д.

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