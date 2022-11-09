Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гвардиола дал совет «Челси»

    Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Челси» насчет своего коллеги Грэма Поттера.

    «Если «Челси» примет мой скромный совет, то дайте Поттеру время, и у него все получится.

    У них хорошие результаты. Но ему нужно время, как и всем», – считает испанец.

    • Поттер принял «Челси» в сентябре.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Боруссией» Д.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В «Динамо» сообщили о срыве переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна 4
    «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
    «Манчестер Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Бавария» – в топ-3 4
    Источник: твиттер Vince™

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +412

      Таврида 1 час назад

      Гвардиола: "Чем больше грэмов поттеров, тем выше шанс МанСити взять АПЛ".

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11