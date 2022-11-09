Гвардиола: "Чем больше грэмов поттеров, тем выше шанс МанСити взять АПЛ".
Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал совет «Челси» насчет своего коллеги Грэма Поттера.
«Если «Челси» примет мой скромный совет, то дайте Поттеру время, и у него все получится.
У них хорошие результаты. Но ему нужно время, как и всем», – считает испанец.
- Поттер принял «Челси» в сентябре.
- Команда идет вне зоны еврокубков.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Боруссией» Д.
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